До ситуації в Керченській протоці російська агресія проти України проявлялася у вигляді неідентифікованих "зелених чоловічків".

Про це сказала заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, виступаючи зі вступним словом на заходах, присвячених 70-річчю альянсу, передає кореспондент УНН.

"Була ситуація з Керченською протокою, яка, очевидно, є дуже проблематичною. Це вперше сталося 25 листопада - вперше ми побачили, фактично, озброєних і ідентифікованих російських військових і службовців військово-морських сил, що стріляють по українцях. До цього завжди були гібридні дії - маленькі зелені чоловічки, яких ніколи не могли ідентифікувати", - заявила Геттемюллер.

За її словами, захоплення 24 моряків, які все ще перебувають у в'язниці Лефортово в Москві, і 3 кораблів, є з точки зору Альянсу "дуже проблематичним" - поки Росія "намагається розширити контроль в цьому регіоні".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.