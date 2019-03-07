Росія вживатиме необхідних заходів у разі появи кораблів НАТО біля її берегів і в акваторії Чорного моря, у відповідь на плани альянсу забезпечувати безпечний прохід суден України через Керченську протоку, а також розширити масштаби повітряної розвідки в регіоні Чорного моря.

Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони, колишній командувач ВДВ Володимир Шаманов, повідомляє УНН з посиланням на Дума ТВ.

"Ми уважно будемо відслідковувати ситуацію щодо кількості і класу кораблів, які виявлять бажання похизуватися біля російських берегів в акваторії Чорного моря, і будемо вживати відповідні заходи як на акваторії моря, так і на сухопутних кордонах", - сказав Шаманов.

Нагадаємо, що наміри альянсу були озвучені у вівторок на брифінгу для іноземних журналістів у Вашингтоні постійним представником США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон.

Вона підтвердила, що глави зовнішньополітичних відомств НАТО, планують схвалити плани по забезпеченню безпечного проходу суден України через Керченську протоку, а також розширення масштабів повітряної розвідки в регіоні Чорного моря на нараді у Вашингтоні.