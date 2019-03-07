Росія погрожує "вжити заходів" при появі кораблів НАТО в акваторії Чорного моря
|19:21 03.04.2019
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|Крым
Росія вживатиме необхідних заходів у разі появи кораблів НАТО біля її берегів і в акваторії Чорного моря, у відповідь на плани альянсу забезпечувати безпечний прохід суден України через Керченську протоку, а також розширити масштаби повітряної розвідки в регіоні Чорного моря.
Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони, колишній командувач ВДВ Володимир Шаманов, повідомляє УНН з посиланням на Дума ТВ.
"Ми уважно будемо відслідковувати ситуацію щодо кількості і класу кораблів, які виявлять бажання похизуватися біля російських берегів в акваторії Чорного моря, і будемо вживати відповідні заходи як на акваторії моря, так і на сухопутних кордонах", - сказав Шаманов.
Нагадаємо, що наміри альянсу були озвучені у вівторок на брифінгу для іноземних журналістів у Вашингтоні постійним представником США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон.
Вона підтвердила, що глави зовнішньополітичних відомств НАТО, планують схвалити плани по забезпеченню безпечного проходу суден України через Керченську протоку, а також розширення масштабів повітряної розвідки в регіоні Чорного моря на нараді у Вашингтоні.
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