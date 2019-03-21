Поки Україна не є членом НАТО, вона може запропонувати Альянсу лише посилення рівня співробітництва.

Про це розповів Глава місії України при НАТО Вадима Пристайко 2 квітня під час бліц-інтерв’ю УНН, відповідаючи на запитання щодо можливості розміщення підрозділів НАТО на території України.

"НАТО дуже обережно ставиться до цього, і насправді у них є обов’язок тільки перед країнами-членами Альянсу. Поки Україна не є членом Альянсу, ми можемо пропонувати лише посилити рівень нашого співробітництва", - сказав Посол.



Він згадав, що з Грузією нещодавно було проведено навчання НАТО.



"Ми можемо запровадити таку саму практику. Наприклад, проводити навчання України в форматі НАТО. Тоді можна залучити більшу кількість людей, відпрацювати конкретні сценарії спільної протидії", - зазначив дипломат.



Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що розміщення підрозділів НАТО без наявності баз могло б допомогти Україні в боротьбі з агресією з боку Російської Федерації.