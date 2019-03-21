Україна може запропонувати НАТО посилення рівня співробітництва
|19:01 03.04.2019
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|Украина
Поки Україна не є членом НАТО, вона може запропонувати Альянсу лише посилення рівня співробітництва.
Про це розповів Глава місії України при НАТО Вадима Пристайко 2 квітня під час бліц-інтерв’ю УНН, відповідаючи на запитання щодо можливості розміщення підрозділів НАТО на території України.
"НАТО дуже обережно ставиться до цього, і насправді у них є обов’язок тільки перед країнами-членами Альянсу. Поки Україна не є членом Альянсу, ми можемо пропонувати лише посилити рівень нашого співробітництва", - сказав Посол.
Він згадав, що з Грузією нещодавно було проведено навчання НАТО.
"Ми можемо запровадити таку саму практику. Наприклад, проводити навчання України в форматі НАТО. Тоді можна залучити більшу кількість людей, відпрацювати конкретні сценарії спільної протидії", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що розміщення підрозділів НАТО без наявності баз могло б допомогти Україні в боротьбі з агресією з боку Російської Федерації.
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