Сьогодні, 3 квітня, Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова спільно з Комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович відвідали українських військових моряків в СІЗО "Лефортово".

Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт омбудсмена РФ.

Відзначається, при спілкуванні з моряками Комісар РЄ задала питання про умови утримання, стан здоров'я та наданні медичної допомоги.

"Моряки повідомили, що забезпечені продуктами харчування в повному обсязі, претензій до умов утримання немає, кожен день вони мають можливість виходити на прогулянки, в камерах є все необхідне: телевізор, холодильник, гаряча вода, електричні чайники, санвузли, індивідуальні спальні місця. Вони також отримують продукти харчування від родичів, мають особисті рахунки, за рахунок яких можуть набувати додаткові продукти харчування та засоби гігієни. Крім того, у ув'язнених є можливість зустрічатися з адвокатами і українськими консулами і вести листування з родичами", - йдеться в повідомленні.