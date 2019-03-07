Українська громада та дипломати в Стамбулі долучилися до флешмобу #Я_солідарний_з_кримськими_татарами на підтримку кримських татар, заарештованих в Криму 27 березня.

Про це у Facebook повідомило генконсульство України в Стамбулі, передає Укрінформ.

«Генеральне консульство України в Стамбулі, українська громада, члени родин наших співвітчизників, приєдналися до флешмобу #Я_солідарний_з_кримськими_татарами, організованого Телеканал ATR на підтримку кримських татар, заарештованих російськими окупантами в результаті облав в Криму 27 березня», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 27 березня в окупованому Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар, за якими пішли затримання активістів "Кримської солідарності".

Поліція Криму відкрила кримінальні провадження за фактами незаконного затримання кримських татарта порушення недоторканності їхнього житла.

Фото: Генконсульство України у Стамбулі, Фейсбук