У Стамбулі провели флешмоб на підтримку арештованих кримських татар / Фото
|18:21 03.04.2019
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|Крым
Українська громада та дипломати в Стамбулі долучилися до флешмобу #Я_солідарний_з_кримськими_татарами на підтримку кримських татар, заарештованих в Криму 27 березня.
Про це у Facebook повідомило генконсульство України в Стамбулі, передає Укрінформ.
«Генеральне консульство України в Стамбулі, українська громада, члени родин наших співвітчизників, приєдналися до флешмобу #Я_солідарний_з_кримськими_татарами, організованого Телеканал ATR на підтримку кримських татар, заарештованих російськими окупантами в результаті облав в Криму 27 березня», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 27 березня в окупованому Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар, за якими пішли затримання активістів "Кримської солідарності".
Поліція Криму відкрила кримінальні провадження за фактами незаконного затримання кримських татарта порушення недоторканності їхнього житла.
Фото: Генконсульство України у Стамбулі, Фейсбук
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