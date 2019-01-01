Міністерство закордонних справ займається справою захоплених нігерійськими піратами у заручники українських моряків.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Міністерство закордонних справ вживає заходів у зазначеній надзвичайній ситуації відповідно до визначених повноважень", - зазначив Кирилич.

Водночас він зауважив, що публічні коментарі у цій справі на даному етапі "не сприяють швидкому вирішенню проблеми".

Як повідомлялося раніше, 30 березня група озброєних нігерійських піратів проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), що стоїть на якорі біля Дуала (Камерун, протока Бонні, Гвінейська затока), забрала всі цінні речі, взяла в заручники чотирьох членів екіпажу й відвезла їх у невідомому напрямку.

За інформацією, отриманою Морським інформаційним центром від родичів одного з моряків, серед заручників є українці.

Станом на 2 квітня судно, яке належить грецькій компанії, ошвартоване в порту Дуала.