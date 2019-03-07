Громадська організація «Кримська солідарність» звернулася до світових ЗМІ та правозахисних організацій з метою звернути увагу на знищення громадянської журналістики в окупованому Криму.



Про це йдеться у зверненні активістів «Кримської солідарності», опублікованому в Facebook, передає Главком.



«Ми закликаємо українські, незалежні російські та міжнародні ЗМІ й правозахисні організації підтримати громадянських журналістів, як колег, у ситуаціях, коли вони стають жертвами репресій і переслідувань; включити їх до спілок журналістів і говорити про них, як про громадянських журналістів і документалістів, оскільки відеоматеріали, аудіо та текстова інформація є не лише висвітленням, а й документуванням систематичних переслідувань людей у Криму», - йдеться у зверненні «Кримської солідарності».



Активісти пропонують професійним журналістським спілкам та об'єднанням задіяти всі механізми захисту громадянських журналістів і публічно висловити свою позицію, у зв'язку з їх незаконними арештами у Криму.



Кримські громадські працівники пропонують українським і російським правозахисним організаціям посилити моніторинг і висвітлення актів системного переслідування громадянських журналістів, а також виступити з заявами до міжнародних організацій з метою припинення тиску на діяльність кримських активістів щодо висвітлення ситуації з порушеннями прав людини в Криму.



«Кримська солідарність» пропонує також забезпечити спостереження з боку правозахисних організацій за ходом судових процесів над громадянськими журналістами в Криму і на території Росії, куди вивозяться заарештовані активісти.



У громадській організації нагадали, що в результаті арештів 27 і 28 березня у Криму провели масову зачистку громадянської журналістики.



«Були заарештовані відомі в Криму стримери і блогери Осман Арифмеметов і Рустем Шейхалієв. Також було заарештовано громадянського журналіста «Кримської солідарності» Ремзі Бекірова, який протягом чотирьох років займався висвітленням усіх політично мотивованих процесів. На початку березня 2019 року він став кореспондентом щоденного інтернет-видання Грани.Ру й отримав прес-карту, що давала змогу йому фіксувати хід судових засідань уже на професійному рівні з допуском до зали засідання. Під час обшуку документи, що засвідчують право на ведення професійної журналістської діяльності, були вилучені й внесені до протоколу обшуку в домоволодінні Ремзі Бекірова», - повідомили в «Кримській солідарності».



Крім того, у Криму переслідується діяльність професійних журналістів, які приїжджають у короткострокові відрядження.



«У Криму вже чотири роки забороняються і переслідуються всі звичні методи захисту та боротьби за свої права. Практично, не має незалежних журналістів (у короткострокові відрядження приїжджають незалежні українські, російські та міжнародні журналісти). Двом з них (Олені Савчук та Аліні Смутко) вже заборонено в'їзд на 10 років. Подій же, які потребують висвітлення, з кожним днем усе більше й більше», - заявляють активісти.