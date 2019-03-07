Окупанти у Криму проводять масову «зачистку» журналістів

17:41 03.04.2019 0 комментариев Крым

Громадська організація «Кримська солідарність» звернулася до світових ЗМІ та правозахисних організацій з метою звернути увагу на знищення громадянської журналістики в окупованому Криму.

Про це йдеться у зверненні активістів «Кримської солідарності», опублікованому в Facebook, передає Главком.

«Ми закликаємо українські, незалежні російські та міжнародні ЗМІ й правозахисні організації підтримати громадянських журналістів, як колег, у ситуаціях, коли вони стають жертвами репресій і переслідувань; включити їх до спілок журналістів і говорити про них, як про громадянських журналістів і документалістів, оскільки відеоматеріали, аудіо та текстова інформація є не лише висвітленням, а й документуванням систематичних переслідувань людей у Криму», - йдеться у зверненні «Кримської солідарності».

Активісти пропонують професійним журналістським спілкам та об'єднанням задіяти всі механізми захисту громадянських журналістів і публічно висловити свою позицію, у зв'язку з їх незаконними арештами у Криму.

Кримські громадські працівники пропонують українським і російським правозахисним організаціям посилити моніторинг і висвітлення актів системного переслідування громадянських журналістів, а також виступити з заявами до міжнародних організацій з метою припинення тиску на діяльність кримських активістів щодо висвітлення ситуації з порушеннями прав людини в Криму.

«Кримська солідарність» пропонує також забезпечити спостереження з боку правозахисних організацій за ходом судових процесів над громадянськими журналістами в Криму і на території Росії, куди вивозяться заарештовані активісти.

У громадській організації нагадали, що в результаті арештів 27 і 28 березня у Криму провели масову зачистку громадянської журналістики.

«Були заарештовані відомі в Криму стримери і блогери Осман Арифмеметов і Рустем Шейхалієв. Також було заарештовано громадянського журналіста «Кримської солідарності» Ремзі Бекірова, який протягом чотирьох років займався висвітленням усіх політично мотивованих процесів. На початку березня 2019 року він став кореспондентом щоденного інтернет-видання Грани.Ру й отримав прес-карту, що давала змогу йому фіксувати хід судових засідань уже на професійному рівні з допуском до зали засідання. Під час обшуку документи, що засвідчують право на ведення професійної журналістської діяльності, були вилучені й внесені до протоколу обшуку в домоволодінні Ремзі Бекірова», - повідомили в «Кримській солідарності».

Крім того, у Криму переслідується діяльність професійних журналістів, які приїжджають у короткострокові відрядження.

«У Криму вже чотири роки забороняються і переслідуються всі звичні методи захисту та боротьби за свої права. Практично, не має незалежних журналістів (у короткострокові відрядження приїжджають незалежні українські, російські та міжнародні журналісти). Двом з них (Олені Савчук та Аліні Смутко) вже заборонено в'їзд на 10 років. Подій же, які потребують висвітлення, з кожним днем усе більше й більше», - заявляють активісти.



Ещё на эту тему:

18:41 02.04.2019
Японія не визнає анексію Криму та вважає неприпустимою напад РФ на Донбасі
17:01 02.04.2019
У окупованому Криму "українських диверсантів" просять засудити на 15 років
13:21 02.04.2019
Опитування: У Росії 19% громадян вважають, що анексія Криму заподіяла шкоду їхній країні
20:41 28.03.2019
ДПСУ посилила заходи безпеки на адмінмежі з окупованим Кримом через вибори
17:41 28.03.2019
Более 20 депутатов Госдумы будут считать "ущерб, нанесенный Крыму Украиной"
08:01 28.03.2019
Україна попередила ООН про загрозу "нової хвилі" репресій в окупованому Росією Криму
11:41 27.03.2019
Україна закликає Росію виконати "кримські" резолюції Генасамблеї ООН
10:21 27.03.2019
Порушень міжнародного права, подібних до російської анексії Криму, не було з 1945 року
10:01 27.03.2019
Євродепутат: санкцій проти РФ недостатньо, потрібен військовий потенціал
09:41 27.03.2019
В Європарламенті заявили про “недостатньо гучну відповідь” на окупацію Криму
09:01 27.03.2019
Європейський союз вимагає від Росії звільнити усіх українських політв'язнів, забезпечити вільний прохід Керченською протокою
19:01 26.03.2019
України не потрібно розділяти питання анексії Криму та конфлікту на Донбасі - Глава Дому Габсбургів
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
Все новости страны
Греция Греция
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
Все новости страны
Грузия Грузия
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
Все новости страны
Молдова Молдова
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
Все новости страны
Россия Россия
20:41 03.04.2019
Сенатори США 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії
13:01 03.04.2019
Дизельная подводная лодка ЧФ России впервые прибыла в пункт постоянной дислокации Новороссийск
09:41 03.04.2019
НП у військовій академії в Петербурзі: опубліковано відео вибуху "невстановленого предмету"
09:01 03.04.2019
Сенатор США включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
Все новости страны
Турция Турция
16:41 03.04.2019
ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
12:21 03.04.2019
Закупка Турцией российских С-400 будет обсуждаться главами МИД стран НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
09:41 02.04.2019
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
Все новости страны
Украина Украина
21:01 03.04.2019
"Росавіація" пропонує провести переговори з Україною щодо відновлення авіасполучення між країнами
20:21 03.04.2019
На Херсонщині викрито канал постачання продуктів харчування до окупованого Криму
19:41 03.04.2019
НАТО: у Керченській протоці на українців вперше відкрито напали не "зелені чоловічки"
19:21 03.04.2019
Росія погрожує "вжити заходів" при появі кораблів НАТО в акваторії Чорного моря
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс