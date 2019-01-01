Група озброєних нігерійських піратів пограбувала контейнеровоз Contship і взяла в заручники чотирьох членів екіпажу. Серед захоплених виявилися українські моряки.

Про це повідомив Морський інформаційний центр, передає УНН.

"30 березня 2019 року група озброєних нігерійських піратів проникла на борт контейнеровоза Contship Oak (IMO 9373917, LBR), що стоїть на якорі Дуала (Камерун, протоку Бонні, Гвінейська затока), забрала всі цінні речі, взяла в заручники чотирьох членів екіпажу і відвезла їх в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що судно 2007 року побудови, належить грецькій компанії Contships.

Крім того, в Морський інформаційний центр надійшло звернення від родичів одного з українських моряків. З їх слів, серед заручників є українці.

"Інформація про подію була негайно передана в МЗС України, а також консулу України в Нігерії. Родині було запропоновано допомогу фахівців і надана всіляка підтримка", - зазначили в центрі.

Станом на 2 квітня, судно ошвартоване в порту камерунського міста Дуала.

Нагадаємо, нігерійські пірати, які в кінці жовтня 2018 року захопили судно Pomerania Sky з громадянином України на борту, звільнили екіпаж судна.