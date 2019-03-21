Захід кораблів Північноатлантичного альянсу до портів у Чорноморському басейні, зокрема і українських, відбувається за власні кошти держав-членів НАТО.

Про це розповів Глава місії України при НАТО Вадима Пристайко 2 квітня під час бліц-інтерв’ю УНН.

"Захід відбувається за власні кошти держав-членів НАТО. Взагалі у НАТО кожна країна фінансує свою участь у операціях і місіях самостійно. Тобто, коли країни (кораблі країн – ред.) заходять, це не тільки їхня політична воля, це і серйозні бюджетні витрати. Уявіть собі канадський корабель, який, скажімо, заходить в український порт – він пройшов половину Світу", - сказав дипломат.



З його слів, Україна також допомагає у фінансовому аспекті: наприклад, забезпечує підтримку у портах, проведення кораблів, заправку тощо.



"Є ще одна важлива для нас домовленість. Після захоплення нашого флоту у Донузлаві в Криму, у наших моряків залишилось не так багато можливостей ходити на військово-морських кораблях. Відтепер вони мають можливість виходити в море на кораблях держав-членів НАТО, проходять там стажування і повертаються із набутим досвідом додому", - додав Пристайко.



Нагадаємо, у понеділок, 1 квітня, вранці, два кораблі НАТО - фрегат королівських військово-морських сил Канади "Торонто" (Toronto) та іспанських військово-морських сил "Санта Марія" (Santa Maria) - зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайшли і пришвартувалися на морському вокзалі Одеського морського порту.