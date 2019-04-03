ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
|16:41 03.04.2019
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|Турция
Вища виборча комісія Туреччини ухвалила рішення перерахувати бюлетені у восьми повітах Стамбула.
Про це заявив в середу, 3 квітня, голова ЦВК Сади Гювен, повідомляє ESPRESO посилаючись на Reuters.
"На підставі поданих апеляцій ухвалено рішення провести перерахунок голосів у восьми повітах Стамбула. Ця процедура почалася", – сказав він.
За підсумками муніципальних виборів 31 березня кандидат від опозиції Екрем Імамоглу на 27 тис. голосів випередив висуванця від партії влади екс-прем'єра Туреччини Біналі Йилдирима.
У зв'язку з цим правляча партія подала апеляції в ЦВК.
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