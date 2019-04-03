У Києві на воду спустили броньований артилерійський катер "Гюрза-М"
|16:21 03.04.2019
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|Украина
На заводі "Кузня на Рибальському" спустили на воду черговий малий броньований артилерійський катер проекту 58155 "Гюрзма-М" для ВМС ЗС України.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ у Facebook, передає Еспресо.
Зазначається, що найближчим часом нова "Гюрза" відправиться своїм ходом до Одеси, де буде проходити випробування.
У 2019 році ВМС ЗСУ отримає від "Кузні" ще три катери: ще одну "Гюрза" і два десантно-штурмових "Кентавра".
Крім того, зараз на заводі добудовують розвідувальний корабель, який представляє собою глибоку модернізацію з перепрофілюванням середнього морозильного траулера проекту 502ЕМ.
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