Коллаборационист оккупационной «власти» Крыма, «депутат» Госдумы РФ Руслан Бальбек сообщил, что «муфтият» Крыма будет «духовно перевоспитывать» сторонников «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщают росСМИ, в оккупированном Крыму планируют открыть «центр по реабилитации» сторонников организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает ATR.

«Для спасения попавших в ловушку «экстремистской религиозной секты» при «муфтияте» будет создан центр по реабилитации лиц, попавших под влияние «экстремистской идеологии» запрещенной в России «террористической» организации. «Экстремизм» и его учения нужно выжигать не только силой оружия, но и духовным перевоспитанием», — заявил коллаборант.

Как известно, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму. Одного из них арестовали на пять суток, второму присудили штраф в размере 500 рублей. 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар до 15 мая.