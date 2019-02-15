Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море.

"Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем", - сказал аместитель главы МИД РФ Александр Грушко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что Россия проводит плановое обновление Черноморского флота, его надводного, подводного, воздушного и наземного компонентов. "Поэтому, с военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности", - сказал замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что заявленные НАТО меры по усилению присутствия в Черном море не улучшат ситуацию в регионе и в организации.

"Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками", - сказал Грушко.

Ранее сообщалось, что члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря.

НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, заявила журналистам представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.