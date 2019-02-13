Мэр Евпатории заявил о готовности сотрудничать со следствием
|15:21 03.04.2019
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|Крым
Мэр Евпатории Андрей Филонов готов сотрудничать со следствием и предоставлять всю необходимую информацию для расследования возбужденного в его отношении уголовного дела.
Об этом он заявил в среду в эфире телеканала "Крым 24", уточнив, что правоохранители его не задерживали и обвинение не предъявляли, пишет ТАСС.
"Я настроен на взаимодействие со следствием. Всю необходимую информацию для следствия мы предоставим. Уверен, что после дачи показаний и более внимательного рассмотрения документов многие вопросы у следственной группы или прояснятся, или… отпадут, - сказал Филонов. - На этот момент не являюсь задержанным, обвинение не предъявлено, сотрудники ФСБ ведут себя крайне корректно".
Напомн, что УФСБ России по оккупированнім Крыму и городу Севастополю возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории, подозреваемого в превышении полномочий. В администрации и кабинете мэра прошли обыски и выемка документов.
45-летний Филонов возглавляет оккупационную "администрацию" города с ноября 2014 года. До этого с апреля 2014 года был советником "главы" аннексированного полуострова по курортам и туризму.
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