Після візиту українських політиків Юрія Бойка і Віктора Медведчука до російської влади в Москву уряд заборонив нерегулярні авіаперельоти в РФ.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 3 квітня, на засіданні уряду за пропозицією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, передає LIGA.net.

Глава МВС повідомив, що Бойко "скористався лазівкою в нашому законодавстві, отримав відповідне добро ФСБ РФ на такий переліт", і прямим перельотом Київ-Москва потрапив на переговори з прем'єром країни-агресора Дмитром Медведєвим.

Аваков запропонував внести зміни в положення про використання повітряного простору України і заборонити нерегулярне авіасполучення між Україною і Росією.

Він також нагадав, що ряд російських авіакомпаній знаходяться під санкціями, але заборона на авіасполучення не поширюється на нерегулярні рейси між Україною та РФ, якщо при цьому використовуються літаки, які не зареєстровані в РФ.