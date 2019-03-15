«Крымская солидарность» призвала поддержать гражданских журналистов в оккупированном Крыму

14:41 03.04.2019 0 комментариев Крым

Общественное объединение «Крымская солидарность» призывает СМИ и правозащитников поддержать общественных журналистов в аннексированном Крыму. 

Также активисты призывают усилить мониторинг и освещение актов системного преследования гражданских журналистов на полуострове.

Об этом сообщается на странице «Крымской солидарности» в Facebook, передает ATR.

«Призываем украинские, независимые российские и международные СМИ и правозащитные организации поддержать гражданских журналистов как коллег в ситуациях, когда они становятся жертвами репрессий и преследований; включить их в союзы журналистов и говорить о них, как о гражданских журналистах и документалистах, поскольку видеоматериалы, аудио- и текстовая информация являются не только освещением, но и документированием систематических преследований людей в Крыму; задействовать все механизмы защиты со стороны профессиональных журналистских союзов и объединений, которые применимы к профессиональным журналистам», — сказано в сообщении.

Также активисты обратились к правозащитникам с просьбой усилить мониторинг и освещение актов системного преследования гражданских журналистов в аннексированном Россией Крыму.

«Призываем обратиться в международные организации с целью информирования о фактах системного преследования независимых СМИ и гражданских журналистов для прекращения таких актов давления на их деятельность, обеспечить наблюдение правозащитных организаций за ходом судебных процессов над гражданскими журналистами в Крыму и на территории России, куда вывозятся арестованные активисты», — добавили в «Крымской солидарности».

Также объединение обратилось к силовым структурам в Крыму с требованием прекратить преследования гражданских журналистов, провести расследования незаконных задержаний активистов, а также не препятствовать работе гражданских журналистов и освещению информации.

Как известно, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму. Одного из них арестовали на пять суток, второму присудили штраф в размере 500 рублей. 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар до 15 мая.



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