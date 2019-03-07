В оккупированном Крыму запущен процесс продажи имущества обанкротившегося "Крымжелезобетона"
|14:21 03.04.2019
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|Крым
Арбитражный суд Республики Крым признал банкротом Государственное унитарное предприятие "Крымжелезобетон" и назначил для него конкурсного управляющего.
Соответствующее определение суда опубликовано в системе "Электронное правосудие", пишет Крыминформ.
"Признать Государственное унитарное предприятие «Крымжелезобетон» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 1 октября 2019 года", – говорится в документе.
Конкурсным управляющим ГУП РК «Крымжелезобетон» «с ежемесячным денежным вознаграждением в размере 30 000,00 рублей за счет средств и иного имущества должника» суд утвердил Виктора Шатохина.
Ранее оккупационные "власти" Крыма начали служебное расследование по факту банкротства предприятия. В отношении руководителей "Крымжелезобетона" уголовное дело возбуждено еще в январе 2018 года.
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