Арбитражный суд Республики Крым признал банкротом Государственное унитарное предприятие "Крымжелезобетон" и назначил для него конкурсного управляющего.

Соответствующее определение суда опубликовано в системе "Электронное правосудие", пишет Крыминформ.

"Признать Государственное унитарное предприятие «Крымжелезобетон» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 1 октября 2019 года", – говорится в документе.

Конкурсным управляющим ГУП РК «Крымжелезобетон» «с ежемесячным денежным вознаграждением в размере 30 000,00 рублей за счет средств и иного имущества должника» суд утвердил Виктора Шатохина.

Ранее оккупационные "власти" Крыма начали служебное расследование по факту банкротства предприятия. В отношении руководителей "Крымжелезобетона" уголовное дело возбуждено еще в январе 2018 года.