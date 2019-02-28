Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пересек "крымский участок российской границы" в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.

«Пограничниками с использованием автоматизированной системы контроля за участком выявлен гражданин, который беспрепятственно пересек "украинскую границу" вне специализированного пункта пропуска и двигался в сторону полуострова. Выдвинувшаяся к месту обнаружения тревожная группа задержала неизвестного», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при задержании оказалось, что у мужчины нет документов, удостоверяющих личность. Со слов задержанного, он является гражданином Украины 1983 года рождения, зарегистрирован в Херсонской области.

«Позже личность задержанного подтвердилась, а также выяснилось, что ранее данный гражданин предпринимал попытки проехать на т.н. "российскую территорию" через один из пунктов пропуска, однако не был пропущен за нарушение миграционного законодательства», – отметили в погрануправлении.

Мужчина сообщил, что он решил попасть в оккупированный Крым, несмотря на объявленный ему запрет на въезд в Россию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ – незаконное пресечение государственной границы Российской Федерации.