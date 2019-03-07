Экипаж фрегата Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович» отработал учения по противовоздушной обороне с экипажем фронтового бомбардировщика Су-24М Морской авиации ЧФ.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

«По легенде учения самолет условного противника приблизился для нанесения бомбового удара по кораблю. Экипаж «Адмирала Григоровича» получил разведданные о самолете, обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до захода Су-24М на боевой курс расчеты фрегата применили по бомбардировщику условного противника зенитный ракетный комплекс «Штиль-1». Цель поразили электронным пуском ракеты.

Данное учение прошло в рамках специальной курсовой задачи К-2 - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

«Адмирал Григорович» выполняет задачи в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.