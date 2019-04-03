В оккупированной Ялте решили изменить "доставшиеся от Украины" официальные символы города

13:21 03.04.2019 0 комментариев Крым

Оккупационные “власти” Ялты предлагают обсудить возможность изменения официальных символов города – герба, гимна и флага. 

Как уточнил глава оккупационной "администрации" Алексей Челпанов, с соответствующей инициативой выступил местный "Совет старейшин", пишет ghall

"Мы также считаем, что необходимо выяснить отношение местных жителей к современному гербу города, учитывая, что его основные элементы достались Ялте со времен Украины", – сказал Челпанов. 

Он и напомнил, что этот символ был утвержден в 2005 году, а в феврале 2015 года в него были внесены незначительные изменения относительно формы щита, цветовой гаммы и вспомогательных элементов. 

Со своей стороны председатель "Совета старейшин" Анатолий Мирзоян выразил уверенность в необходимости "всестороннего рассмотрения истории герба Ялты – от его самого первого варианта, утвержденного 17 ноября 1844 года для Ялтинского уезда вместе с другими гербами Таврической губернии".



Ещё на эту тему:

14:21 03.04.2019
В оккупированном Крыму запущен процесс продажи имущества обанкротившегося "Крымжелезобетона"
10:41 03.04.2019
ФСБ в окупованому Криму нагрянуло з обшуками до зрадника України
21:01 02.04.2019
Сторонник «русского мира» признал, что при Украине таких темпов распространения наркомании на территории Крыма не было
17:21 02.04.2019
Представник ПЦУ закликав ОБСЄ проводити постійний моніторинг порушень релігійної свободи на окупованих територіях
16:41 02.04.2019
В окупованому Криму зафіксували спалах кору
14:41 01.04.2019
Оккупанты ждут 1,3 млрд руб из российского бюджета на спасение крымского здравоохранения
10:50 01.04.2019
Количество желающих прилететь в Крым на майские праздники сократилось в полтора раза
17:21 28.03.2019
В собственность Крымской епархии оформили землю Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште
16:41 28.03.2019
Окупанти у Криму пішли у наступ на Українську церкву: відбирають будівлю собору за «борг» у 2,95 гривні
14:41 28.03.2019
Силовики в оккупированном Крыму себе в помощь набирают отряды "активных общественников"
12:01 28.03.2019
Собранная в срочном порядке "футбольная команда" сыграла в Стамбуле с крымскими футболистами
16:01 27.03.2019
В оккупированном Крыму намерены продать бывшую госдачу лидеров СССР
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
Все новости страны
Греция Греция
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
Все новости страны
Грузия Грузия
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
Все новости страны
Молдова Молдова
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
Все новости страны
Россия Россия
20:41 03.04.2019
Сенатори США 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії
13:01 03.04.2019
Дизельная подводная лодка ЧФ России впервые прибыла в пункт постоянной дислокации Новороссийск
09:41 03.04.2019
НП у військовій академії в Петербурзі: опубліковано відео вибуху "невстановленого предмету"
09:01 03.04.2019
Сенатор США включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
Все новости страны
Турция Турция
16:41 03.04.2019
ЦВК Туреччини перерахує голоси в округах Стамбулу, в яких переміг опозиціонер
12:21 03.04.2019
Закупка Турцией российских С-400 будет обсуждаться главами МИД стран НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
09:41 02.04.2019
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
Все новости страны
Украина Украина
21:01 03.04.2019
"Росавіація" пропонує провести переговори з Україною щодо відновлення авіасполучення між країнами
20:21 03.04.2019
На Херсонщині викрито канал постачання продуктів харчування до окупованого Криму
19:41 03.04.2019
НАТО: у Керченській протоці на українців вперше відкрито напали не "зелені чоловічки"
19:21 03.04.2019
Росія погрожує "вжити заходів" при появі кораблів НАТО в акваторії Чорного моря
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс