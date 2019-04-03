В оккупированной Ялте решили изменить "доставшиеся от Украины" официальные символы города
|13:21 03.04.2019
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|Крым
Оккупационные “власти” Ялты предлагают обсудить возможность изменения официальных символов города – герба, гимна и флага.
Как уточнил глава оккупационной "администрации" Алексей Челпанов, с соответствующей инициативой выступил местный "Совет старейшин", пишет ghall.
"Мы также считаем, что необходимо выяснить отношение местных жителей к современному гербу города, учитывая, что его основные элементы достались Ялте со времен Украины", – сказал Челпанов.
Он и напомнил, что этот символ был утвержден в 2005 году, а в феврале 2015 года в него были внесены незначительные изменения относительно формы щита, цветовой гаммы и вспомогательных элементов.
Со своей стороны председатель "Совета старейшин" Анатолий Мирзоян выразил уверенность в необходимости "всестороннего рассмотрения истории герба Ялты – от его самого первого варианта, утвержденного 17 ноября 1844 года для Ялтинского уезда вместе с другими гербами Таврической губернии".
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