Оккупационные “власти” Ялты предлагают обсудить возможность изменения официальных символов города – герба, гимна и флага.

Как уточнил глава оккупационной "администрации" Алексей Челпанов, с соответствующей инициативой выступил местный "Совет старейшин", пишет ghall.

"Мы также считаем, что необходимо выяснить отношение местных жителей к современному гербу города, учитывая, что его основные элементы достались Ялте со времен Украины", – сказал Челпанов.

Он и напомнил, что этот символ был утвержден в 2005 году, а в феврале 2015 года в него были внесены незначительные изменения относительно формы щита, цветовой гаммы и вспомогательных элементов.

Со своей стороны председатель "Совета старейшин" Анатолий Мирзоян выразил уверенность в необходимости "всестороннего рассмотрения истории герба Ялты – от его самого первого варианта, утвержденного 17 ноября 1844 года для Ялтинского уезда вместе с другими гербами Таврической губернии".