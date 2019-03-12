Сегодня, 3 апреля, в Новороссийскую военную морскую базу прибыла большая дизельная подводная лодка «Великий Новгород».

Подводная лодка пришла в Новороссийск после совершения перехода и выполнения задач в Средиземном море. Ранее корабль благополучно прошел через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и осуществил заход в Севастополь, пишет пресс-служба ЧФ страны-агрессора.

Это первое прибытие субмарины в пункт дислокации соединения подводных лодок ЧФ в Новороссийск, после ее включения в состав Черноморского флота оккупантов.

Командир подводной лодки капитан 2 ранга Сергей Рябищенко.

За время нахождения в дальней морской зоне подводники выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ» по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

Подводная лодка «Великий Новгород» – одна из шести дизель-электрических подводных лодок третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенных для Черноморского флота. Головной подводной лодкой данного проекта является ДЭПЛ «Новороссийск».

Особенностью серии подлодок данного проекта является сочетание небольших размеров и низкого уровня шумности с мощным торпедным и торпедно-ракетным вооружением. Лодки данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, сообщает пресс-служба.