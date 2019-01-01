Европейская комиссия одобрила выделение 33 миллионов евро на строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию.

Об этом в среду, 3 апреля, сообщил Trend со ссылкой на Европейскую комиссию.

В сообщении говорится, что средства будут направлены на строительство 182-километровой трансграничной газовой магистрали между Комотини (Греция) и Старой Загорой (Болгария).

«IGB - это европейский проект, представляющий общий интерес и способствующий достижению целей Энергетического союза. Газовые системы двух стран будут впервые связаны, диверсифицируя источники энергии в регионе и повышая энергетическую безопасность. С ростом конкуренции на рынке газа потребители получат более низкие цены на газ», - сказали в Европейской комиссии.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.