ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
|12:41 03.04.2019
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|Болгария
Европейская комиссия одобрила выделение 33 миллионов евро на строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию.
Об этом в среду, 3 апреля, сообщил Trend со ссылкой на Европейскую комиссию.
В сообщении говорится, что средства будут направлены на строительство 182-километровой трансграничной газовой магистрали между Комотини (Греция) и Старой Загорой (Болгария).
«IGB - это европейский проект, представляющий общий интерес и способствующий достижению целей Энергетического союза. Газовые системы двух стран будут впервые связаны, диверсифицируя источники энергии в регионе и повышая энергетическую безопасность. С ростом конкуренции на рынке газа потребители получат более низкие цены на газ», - сказали в Европейской комиссии.
Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.
Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.
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