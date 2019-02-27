Закупка Турцией российских С-400 будет обсуждаться главами МИД стран НАТО
|12:21 03.04.2019
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|Турция
Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят в Вашингтоне закупку Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.
Об этом заявил 2 апреля на пресс-конференции глава МИД Германии Хайко Маас, передает regnum.
«На предстоящей встрече в Вашингтоне мы обсудим эту тему», — сказал Маас, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, 1 апреля Вашингтон официально сообщил о прекращении поставок Турции любых материалов, имеющих отношение к истребителям пятого поколения F-35. Такие меры в США объяснили желанием вынудить Турцию отказаться от покупки С-400.
Ранее временный глава Пентагона Патрик Шэнэхэн заявил, что рассчитывает убедить Турцию вооружиться американскими комплексами Patriot вместо российских С-400.
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