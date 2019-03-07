Любые действия НАТО в Черном и Азовском морях, которые будут противоречить международному праву, неприемлемы и должны вызвать соответствующую реакцию международного сообщества.

Об этом РИА Новости Крым заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. Для этого планируется усилить разведку, в том числе воздушную, а также увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море.

Косачев отметил, что данное заявление является своего рода "информационной артподготовкой" в преддверии начинающегося в среду саммита альянса в Вашингтоне, где могут быть приняты соответствующие решения.

"Если эти решения будут соответствовать прозвучавшим сегодня заявлениям, то это абсолютно неприемлемая позиция НАТО. Альянс не имеет никакого права выходить за пределы собственной компетенции, а ее компетенция находится внутри границ стран-членов этого блока, а не вовне. Черное и Азовское моря, Керченский пролив никоим образом не относятся к компетенции НАТО. Несмотря на то, что в Черное море выходят побережье ряда стран альянса, но и ситуация в целом, и режим судоходства, и порядок пребывания там военных кораблей, регулируются исключительно международным правом, а не правом НАТО", – сказал сенатор.

В то же время он выразил надежду, что до практической реализации этих заявлений дело не дойдет. "Любые действия НАТО, которые будут противоречить международному праву и обязательствам государств-членов альянса перед международным правом, будут неприемлемы и должны будут вызвать соответствующую реакцию международного сообщества, включая Россию. Но я все-таки надеюсь, что даже у самых горячих голов в НАТО дальше воинственной риторики дело не пойдет. Я бы очень не хотел увидеть военный сценарий развития этой ситуации", – подытожил Косачев.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран-членв НАТО рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию РФ, которій гарантирует безопасность прохода укринских кораблей через Керченский пролив и в Азовском море.