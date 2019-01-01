Україна буде однією із ключових тем обговорення під час зустрічі міністрів закодонних справ G7 цього тижня.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє Укрінформ.

“Під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 Христя Фріланд та її колеги обговорять реакцію на міжнародні та безпекові проблеми, у тому числі ті, що стосуються Венесуели, України та Росії, Північної Кореї і Сирії”, - розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС додали, що зустріч дозволить міністрам “обмінятися думками щодо загроз демократії, у тому числі шляхом іноземного втручання, а також порушення прав людини, тероризм та насильницьку радикалізацію, окрім цього дозволить обговорити ксенофобію, расизм та дискримінацію по всьому світу”.

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ Великої сімки відбудеться 5 та 6 квітня у місті Дінард на Атлантичному узбережжі Франції.