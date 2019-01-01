Морские пехотинцы ВМСУ прошли учения по оказанию домедицинской помощи в ночное время
|11:21 03.04.2019
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|Украина
Личный состав подразделения морской пехоты провел отработку действий по оказанию домедицинской помощи и эвакуации пострадавших в темное время суток без использования средств и приборов освещения.
Об этом сообщает на странице Командования морской пехоты ВМС Украины в соцсети пресс-офицер 1 Отдельного батальона морской пехоты, пишет Черноморская безопасность.
В ходе учения личный состав подразделения морской пехоты усовершенствовал навыки оказания домедицинской помощи и эвакуации пострадавших с поля боя в темное время суток.
«Личному составу нужно было осуществить марш к заданной точке и занять позицию, дальше по легенде было отражение нападения, после которого нужно было осуществить обзор пострадавших, оказать помощь, эвакуировать в безопасное место и постоянно мониторить состояние пострадавших. При этом запрещалось использовать любые средства и приборы освещения, только установление голосового контакта (при наличии сознания), слух и тактильные ощущения могли помочь в спасении жизни пострадавших», - говорится в сообщении.
С основной задачей ночного занятия по тактической медицине - ознакомиться с особенностями предоставления пострадавшим домедицинской помощи и эвакуации пострадавших из опасной для жизни зоны – морские пехотинцы справились успешно.
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