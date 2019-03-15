Міністерство юстиції підготувало пам’ятку для жителів Криму з рекомендаціями, як захистити свої права від окупаційної влади.

Про це ідеться на сторінці відомства у Facebook, повідомляє Укрінформ.

“В межах правопросвітницького проекту “Я маю право!” Мін’юст інформує громадян, як захистити себе, якщо окупаційна влада порушує їхні права”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, жителям Криму рекомендують у разі порушення їхніх прав звертатися до Прокуратури Автономної Республіки Крим у м.Києві, а також — Головного управління Служби безпеки України в АР Крим та Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі, що знаходяться в Херсоні.

Окрім того, можна звернутися до центрів безоплатної правової допомоги та правозахисні громадські організації.

У відомстві зазначають, що за даними ООН, з початку протиправного відторгнення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя від України та приєднання їх до Російської Федерації у 2014 році, в Криму зафіксовані тяжкі порушення прав людини, зокрема свавільні арешти й затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження, катування тощо.