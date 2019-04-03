В окупованій Євпаторії почали розслідування проти місцевого "мера", якого підозрюють у перевищенні посадових повноважень.

Як повідомили в прес-службі ФСБ по окупованому Криму, щодо "міського голови" Євпаторії Андрія Філонова порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу Росії, передає Апостроф.

За інформацією ФСБ по окупованому Криму, 3 квітня співробітники спецслужби прибули з обшуками в адміністрацію Євпаторії та за іншими адресами в місті.

Відомо, що Андрій Філонов зайняв посаду "мера" окупованій Євпаторії в кінці 2014 року.

Цікаво, що Філонов уродженець РФ, але з 1982 року проживає на території Криму. З 2008 по 2010 роки проходив навчання в Національній академії державного управління при Президентові України, де отримав вищу освіту. У 2014 році Філонов перейшов на бік окупантів.