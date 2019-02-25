Игорь Додон считает, что аппарат президента выполнил свою задачу в рамках переговоров по формированию парламентского большинства.

Об этом он заявил по итогам переговоров с лидерами ДПМ и ПСРМ. Глава государства добавил, что в следующий раз вмешается в двух случаях: при назначении премьер-министра РМ или при роспуске парламента и объявлении досрочных выборов, сообщает deschide.md.

«Я хотел узнать позиции партий. Позицию социалистов я знал, не буду скрывать. Мне хотелось узнать позицию ДПМ. Я увидел много точек пересечения в социальной сфере, но и много расхождений в политических вопросах. Насколько я понял, они проконсультируются внутри партий, а затем выступят с позицией. Хочу добавить, что президент и аппарат президента выполнили свою роль — создали платформу для переговоров. Дальше президентура не будет вмешиваться в переговоры между партиями и парламентскими фракциями. Интервенция возможна в двух случаях: если будет создано парламентское большинство и будет выдвинута кандидатура на пост премьер-министра или если в течение трех месяцев не будет создано большинство. Во втором случае будет распущен парламент и объявлены досрочные выборы», — сказал Додон.

2 апреля состоялся первый раунд «совместных консультаций» между лидерами трех основных партий, прошедших в парламент Молдовы. В мероприятии приняли участие представители ПСРМ и ДПМ.

Лидеры блока ACUM (ПДС и ППДП) отказались приходить на переговоры. Вместо этого они пригласили депутатов, которые «не контролируются олигархическим режимом» в парламент в 10:00 обсудить с представителями ACUM «антиолигархический пакет» законодательных инициатив. На встречу пришли три депутата партии «Шор», однако «акумовцы» отказались говорить с ними, назвав это спектаклем.

Ранее Игорь Додон выразил готовность вести двусторонние переговоры лидеров партий. По его словам, главная задача — создать условия для прямых переговоров между руководством самых больших парламентских фракций. Он добавил, что готов утвердить парламентское большинство, если оно не будет сформировано в результате угроз и шантажа или благодаря «перебежчикам».

Напомним, если парламент не примет ни одного закона в течение трех месяцев, то президент РМ может распустить заксобрание и объявить досрочные выборы.

Неделю назад представители ПСРМ, ДПМ и ACUM провели первую встречу с Игорем Додоном, который призвал их сесть за стол переговоров.