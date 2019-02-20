Відомий актор Дольф Лундгрен ("Роккі-4", "Універсальний солдат") зіграє начальника керченського гестапо Гюнтера Гельдмана в російській кінотрилогії про Велику Вітчизняну війну "Засуджені до подвигу", зйомки якої відбудуться в Москві, а також в окупованому Криму.

Про це повідомляє УНН з посиланням на "Комсомольську правду".

Лундгрен зіграє в першій частині трилогії з назвою "Аджимушкай". Сюжет картини засновано на боротьбі з фашистськими загарбниками 20-ти тисяч кримчан, які понад півроку ховалися від гітлерівців у каменярнях.

На совісті героя Лундгрена життя 245 дітей, учнів шкіл у Криму, яких за його наказом отруїли синильною кислотою, а також розстріл 7 тисяч осіб у Багеровському рові. Злочини Гельдмана розглядалися на Нюрнберзькому процесі.

Зйомки з Лундгреном в Криму заплановані на весну 2020 року. Наразі невідомо, чи збирається актор отримувати дозвіл від українських державних органів на відвідування і зйомки в окупованому Криму.

За інформацією "Комсомольської правди", Дольф Лундгрен мріє зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним і пройтись по центру Москви під час маршу "Безсмертного полку" з фотографією свого діда, який воював за англійців у Другу світову війну.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову СБУ про заборону в’їзду в Україну громадянину РФ Федору Добронравову, відомого роллю в серіалі "Свати", а також скасував наказ Держкіно щодо заборони серіалу.