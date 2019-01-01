НП у військовій академії в Петербурзі: опубліковано відео вибуху "невстановленого предмету"

09:41 03.04.2019 0 комментариев Россия

 Момент вибуху в Військово-космічної академії ім. Можайського в Санкт-Петербурзі потрапив на відеореєстратор автомобіля одного з очевидців, який проїжджав поруч з місцем події.

 Відеозапис події опублікувало петербурзьке видання “Фонтантка”, повідомляє УНН.

На кадрах видно, як через вибух вилітає вікно на другому поверсі будівлі і перелітає через дорогу. Частина осколків скла, що розлетілися, потрапляють в автомобіль автора відео.

Вибух в академії ім. Можайського стався вдень 2 квітня. У Міноборони заявили, що вибухнув “невстановлений безоболонковий предмет”, уточнивши, що в результаті вибуху постраждали четверо військовослужбовців. За фактом події Слідчий комітет завів справу за статтею про замах на вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом. Свою перевірку того, що трапилося веде і Військова прокуратура Ракетних військ стратегічного призначення.

За даними одного з місцевих порталів, причиною вибуху була міна. Вибух прогримів в той момент, коли снаряд намагалися перенести.



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