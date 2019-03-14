Сенатор США включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО

09:01 03.04.2019 0 комментариев Россия

В комитете по иностранным делам Сената прошли слушания в честь 70-летия со дня подписания Североатлантического договора.

Сенатор-республиканец Джеймс Риш, возглавляющий комитет по иностранным делам Сената, включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО. Риш сказал об этом во время слушаний «70-летие НАТО: Стратегическое партнерство в XXI веке», которые прошли сегодня в стенах Сената США, сообщает Голос Аметики.

Говоря о значимости альянса для безопасности во всем мире, Риш напомнил участникам слушаний о новых угрозах, с которыми страны Запада столкнулись в последние годы.

«Россия вновь представляет собой угрозу для стран НАТО. Если у вас есть какие-либо сомнения в этом, то можете… спросить об этом власти Грузии и Украины, чтобы понять, насколько сегодня опасна Россия», ­– заявил сенатор Риш.

Он добавил, что НАТО остается единственной международной организацией, где все члены обладают одинаковыми правами, вне зависимости от важности и размеров страны-участницы.

«В Альянсе одинаково относятся как к маленьким, так и к большим государствам, потому что мы должны брать в расчет мнение каждой нации (входящей в НАТО)», – подчеркнул сенатор.

Сразу несколько мероприятий, посвященных 70-летию со дня подписания Североатлантического договора, проходят в эти дни в Вашингтоне. С 3 по 4 апреля в американской столице состоится юбилейная встреча министров иностранных дел стран НАТО.



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