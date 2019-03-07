Проведено "слідчі дії" за участю військовополонених українських моряків Владислава Костишина та Володимира Варімеза.

Про це повідомив адвокат Олег Єлісєєв в Facebook, передає Укрінформ.

"Відбулися слідчі дії за участю військовополонених українських моряків Владислава Костишина та Володимира Варімеза. В ході слідчих дій стороною захисту були заявлені необхідні клопотання", - написав він.

За словами адвоката, обидва українці "почувають себе добре і передають всім вітання". Вони отримали частину листів від рідних і близьких.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували всіх затриманих українських моряків за обвинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Зараз всі моряки перебувають у СІЗО "Лефортово".

Російська сторона призначила психолого-психіатричну судову експертизу всім 24 військовополоненим.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками згідно з Женевською конвенцією про військовополонених.