НАТО має намір гарантувати прохід суден України через Керченську протоку

08:01 03.04.2019 0 комментариев Крым

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО в Вашингтоні розглянуть пакет військових заходів реагування на агресію Росії, який гарантуватиме безпеку для проходу українських суден через Керченську протоку та в Азовському морі.

Про це повідомила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні постпред США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон, передає власний кореспондент Укрінформу. 

"Це пакет, який передбачає посилення спостереження, в тому числі включає повітряне спостереження, а також введення більшої кількості кораблів НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку й Азовське море", - зауважила американський дипломат.

За її словами, союзники по НАТО мають бути певними, що ці води є відкритими для вільного судноплавства, "що країни Чорноморського басейну та розташовані навколо убезпечені від російського втручання".

У цьому зв'язку вона нагадала, що Росія розміщує все більше озброєння в Криму, який залишається частиною України.

"Дуже важливо, щоб Румунія, Болгарія, Україна, а також Грузія мали гарантії безпеки в Чорному як для судноплавства, так і щодо безпеки на суші", - наголосила посол.

Гатчісон також нагадала про захоплення в листпаді минулого року й утримання в полоні Росією українських кораблів і членів екіпажів. "Це неприпустимо, що вони утримують українських моряків у в'язниці в Москві прямо зараз. І отже, ми маємо намір запевнитися, що маємо можливості стримати дуже агресивну Росію", - заявила постійний представник США при НАТО.

Крім того, за її словами, на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств обговорюватимуться інші агресивні дії Росії. Зокрема, йтиметься про порушення Москвою договору РСМД (щодо скорочення ракет середньої та малої дальності). Дипломат нагадала, що Америка була змушена вийти з Договору, оскільки Росія нехтувала його положеннями.

"Ми документували це впродовж понад п'яти років", - підкреслила посол, і зараз Альянс має бути готовим до стримування ракет РФ, які були розгорнуті в порушення угоди.

Як повідомлялося раніше, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО пройде 3-4 квітня в Вашингтоні.



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