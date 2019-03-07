В оккупированном Крыму заговорили о серьезной проблеме, последствия которой будут настолько страшными, что ставят под сомнение само будущее населения аннексированного полуострова.

По словам одного из пророссийских общественных активистов и блогеров Александра Горного (является одним из активных помощников полиции в борьбе с, так называемыми, закладками), данная проблема - наркомания. Ее масштабы в настоящее время огромны, пишут Новости Крыма.

Болезнь, по неофициальным данным, уже охватила едва ли половину представителей молодого поколения.

Наркоторговцы активно используют интернет, социальные сети.

По непонятным причинам, оккупационные "власти" не проявляют активности в борьбе с наркоманией, замалчивают проблему, что отнюдь не способствует ее решению.

Несложно догадаться, что следом за наркоманией в оккупированном Крыму больших масштабов достигнет СПИД, утверждает блогер.

Александр Горнов (кстати, - ярый сторонник «русского мира») вынужден был признать, что при Украине таких темпов распространения наркомании на территории Крыма не было