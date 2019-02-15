Міністри закордонних справ НАТО у Вашингтоні обговорять пов’язані з Росією загрози і заходи для збільшення військової присутності Альянсу у Чорному морі.

Про це заявив представник Державного департаменту США напередодні зустрічі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, на зустрічі очікується обговорення всіх елементів військової загрози з боку Росії, в тому числі в Чорному морі, а також мирний процес в Афганістані та бюджетні внески членів Альянсу.

Представник Держдепу сказав також, що союзники НАТО намагатимуться домовитися про пакет заходів для зміцнення військової присутності НАТО в Чорному морі, що стало вразливою точкою після захоплення Росією українських кораблів у листопаді минулого року.

"Основна увага приділятиметься позиції альянсу щодо оборони та стримування в Чорноморському регіоні", - сказав він, додавши, що пленарне засідання у четвер буде зосереджене на Росії, включаючи порушення Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться у Вашингтоні 3-4 квітня.