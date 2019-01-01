У Херсоні з'явиться оперативний штаб по вступу до вузів випускників шкіл з анексованого Криму
|20:21 02.04.2019
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|Крым
Штаб працюватиме при ОДА. У нього включать ректорів херсонських вузів, чиновників облуправління освіти і голів райрад.
Про це сказано в розпорядженні голови ХОДА, оприлюдненому на сайті облдержадміністрації, передає UA: Крим.
Головне завдння штабу: забезпечити проведення широкої інформаційної компанії з прийому випускників з Криму до вузів Херсонської області.
Ще в штабі будуть вирішувати поточні проблеми абітурієнтів з анексованого Криму під час вступу до вузів.
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