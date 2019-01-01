У Херсоні з'явиться оперативний штаб по вступу до вузів випускників шкіл з анексованого Криму

20:21 02.04.2019 0 комментариев Крым

Штаб працюватиме при ОДА. У нього включать ректорів херсонських вузів, чиновників облуправління освіти і голів райрад.

Про це сказано в розпорядженні голови ХОДА, оприлюдненому на сайті облдержадміністрації, передає UA: Крим.

Головне завдння штабу: забезпечити проведення широкої інформаційної компанії з прийому випускників з Криму до вузів Херсонської області.

Ще в штабі будуть вирішувати поточні проблеми абітурієнтів з анексованого Криму під час вступу до вузів.



Ещё на эту тему:

10:01 14.03.2019
В Україні майже втричі збільшилась кількість освітніх центів для вступників з Криму
10:43 08.02.2019
В Феодосии закрыли ВУЗ, не "вписавшийся" в российское законодательство
15:21 16.01.2019
Оккупанты заявили о получении СевГУ свидетельства о соответствии тренажерного центра российским стандартам подготовки моряков
13:54 11.01.2019
У Міносвіти розповіли, як абітурієнти з Криму й окупованого Донбасу складатимуть ЗНО
17:54 16.11.2018
Оккупанты сообщили, что Иордания официально признала дипломы Севастопольского госуниверситета
14:15 19.09.2018
"Губернатор" Севастополя займется реформированием образования, которое "с каждым годом становится все хуже"
10:05 14.09.2018
В оккупированном Крыму можно попасть в списки ФСБ за желание обучать своих детей на украинском
11:13 13.09.2018
"Шефство" над школами оккупированного Крыма берут военные / Видео
09:58 13.09.2018
Украина принимает меры в ответ на закрытие в оккупированном Крыму всех школ с украинским языком преподавания
10:30 28.08.2018
В аннексированном Крыму не осталось школ с украинским языком обучения, больше половины крымскотатарских закрыты
11:06 23.07.2018
Для абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса продлены сроки вступления до конца сентября
20:11 06.07.2018
Оккупанты выселяют одаренных детей из хорошо оснащенных зданий чтобы организовать туристический комплекс
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Все новости страны
Греция Греция
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
Все новости страны
Грузия Грузия
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
Все новости страны
Молдова Молдова
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
Все новости страны
Россия Россия
19:41 02.04.2019
Business Insider: Армія США відроджує тактику «нульової помітності», щоб відбити російську атаку
18:01 02.04.2019
Президент Естонії хоче зустрітися з Путіним під час візиту до Москви
15:21 02.04.2019
В Армении начались лагерные сборы артиллеристов ЮВО
19:49 01.04.2019
Генсек НАТО підтвердив, що у Польщі побудують арсенал армії США
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
Все новости страны
Турция Турция
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
09:41 02.04.2019
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
Все новости страны
Украина Украина
21:01 02.04.2019
Сторонник «русского мира» признал, что при Украине таких темпов распространения наркомании на территории Крыма не было
20:21 02.04.2019
У Херсоні з'явиться оперативний штаб по вступу до вузів випускників шкіл з анексованого Криму
20:01 02.04.2019
Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
19:21 02.04.2019
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс