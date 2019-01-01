Штаб працюватиме при ОДА. У нього включать ректорів херсонських вузів, чиновників облуправління освіти і голів райрад.

Про це сказано в розпорядженні голови ХОДА, оприлюдненому на сайті облдержадміністрації, передає UA: Крим.

Головне завдння штабу: забезпечити проведення широкої інформаційної компанії з прийому випускників з Криму до вузів Херсонської області.

Ще в штабі будуть вирішувати поточні проблеми абітурієнтів з анексованого Криму під час вступу до вузів.