Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення виконання рейсів Київ-Люблін з 30 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Avianews.

Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях з вильотами о 13.55 з Києва і 14.45 з Любліна.

Квитки на напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликого предмета ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 див.

Wizz Air відкрив рейси Київ-Люблін 25 серпня 2017 року. Польоти виконувалися до 24 жовтня 2018 року.

"Зміна частоти виконання польотів в залежності від туристичного сезону і попиту є загальноприйнятою практикою в авіації. Wizz Air постійно відстежує ефективність своїх рейсів, щоб забезпечити пасажирів найнижчими цінами по найбільш популярних напрямках", — зазначили тоді в авіакомпанії.