Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
|20:01 02.04.2019
|0 комментариев
|Украина
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення виконання рейсів Київ-Люблін з 30 червня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Avianews.
Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях з вильотами о 13.55 з Києва і 14.45 з Любліна.
Квитки на напрямок продаються за ціною від 20 євро в одну сторону за тарифом Basic, який включає перевезення тільки невеликого предмета ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 див.
Wizz Air відкрив рейси Київ-Люблін 25 серпня 2017 року. Польоти виконувалися до 24 жовтня 2018 року.
"Зміна частоти виконання польотів в залежності від туристичного сезону і попиту є загальноприйнятою практикою в авіації. Wizz Air постійно відстежує ефективність своїх рейсів, щоб забезпечити пасажирів найнижчими цінами по найбільш популярних напрямках", — зазначили тоді в авіакомпанії.
Ещё на эту тему:
Італійський лоукостер відновить польоти до Львова з Венеції
Французская авиакомпания запустит рейсы из Киева в Париж
Wizz Air не пустив на рейс журналістів з РФ, що прямували у Київ
SkyUp открывает новые рейсы из Одессы в Грузию и Армению
Лоукостер Ernest Airlines запускає рейс Київ - Генуя
Запустити аеропорти Маріуполя і Бердянська для цивільної авіації можна тільки після зменшення буферної зони військового конфлікту
SkyUp буде літати з Києва в Єреван, Варни і Бургас
Латвійська АirBaltic на літо відновлює рейс Рига-Одеса
МАУ запускает рейс Херсон-Бургас
Wizz Air запустив 4 нових рейси з Києва і Львова
Ryanair запускає рейс до Мадрида