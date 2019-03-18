Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
|19:21 02.04.2019
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|Крым
Про ситуацію с російським танкером з "чорного списку", що немовби в Херсоні.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє:
Друзі в Херсоні написали, що вчора до одного з Херсонських портів прибув російський танкер "Язь" (YAZ, IMO: 9735323) і що треба його затримувати. Треба, дійсно, бо він не тільки в нашому "кримському" чорному списку, а ще й в сирійському (США) з минулої осени.
Написали вірно, але танкера там немає. Він на Каспії, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Це або збій системи морського спостереження (Марінтрафік дає сигнал в Херсоні, ШіппінгЕксплорер на Каспії, останнє - правда), або наші найкращі друзі граються в свої хакерські ігри (нещодавно американці показали, як вони спотворюють сигнал АІС в Азовському та Чорному морях).
Ми теж неодноразово бачили, як судно стоїть в Сімферополі...
Але всім небайдужим - дякуємо!! Не дамо жодного шансу окупантам...
Це першоджерело, дякуємо другу за пильність!!!
Це реальна карта
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