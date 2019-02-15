Збройні сили США повертаються до мобілізаційної «непомітної» стратегії для того, щоб діяти швидше, непередбачуваніше і, зрештою, завдати потужнішого удару в разі повномасштабного конфлікту з Росією.

На початку цього місяця сотні американських солдатів були несподівано повідомлені про перекидання в Європу. Через тиждень вони вже були на полігоні в Польщі, де виконували маневри, цитує УНІАН.

«Ми повертаємось до нульової помітності», - сказав командир другої бронетанкової бригади полковник Чед Чалфонт.

Як пише Business Insider, в часи Холодної війни США і союзники в Європі підтримували можливість швидкої мобілізації для стримування агресії СРСР. Після падіння радянської імперії ці бойові м’язи Заходу атрофувалися, а готовність швидкого перекидання сил скоротилася.

А потім у 2014 році Росія окупувала український Крим. І це стало дзвінком для пробудження США, їхніх союзників і партнерів. А військові командири почали «відкопувати» старі стратегії Холодної війни.

Американська армія відродила блискавичну мобілізацію в рамках нової стратегії Пентагону про динамічного розгортання сил, яка розроблена так, щоб з одного боку США були стратегічно передбачуваними, але непередбачувані операційно. І здатність різко збільшувати контингент у Європі критично важливий для цієї мети.

Однак, легше сказати, ніж зробити.

Під час навчань в різних куточках Європи військові США виявили, що вони на тривалий час втрачають доступ до свого обладнання. А прибуття бронетанкового підрозділу без, власне, танків й іншої бронетехніки нікому не потрібне.

«Ми повинні бути здатними рухатися так само або швидше, ніж Росія, щоб ефективно її стримувати», - пояснив колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес.

У Пентагоні хочуть, щоб швидке перекидання військ з «нульовою помітністю» стало новою нормою для американської армії.



