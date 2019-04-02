Японія не визнає анексію Криму та вважає неприпустимою напад РФ на Донбасі

18:41 02.04.2019 0 комментариев Крым

Японія ніколи не визнає так званої "анексії" Криму і вважає неприпустимою російську агресію на Донбасі.

Про це заявив новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураі під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, повідомляє прес-служба Ради, передає Еспресо.

"Японія, як одна з країн "Великої сімки", підтримує Україну. Японія ніколи не визнає так званої "анексії" Криму і вважає неприпустимою російську агресію на Донбасі. Японія підтримує державний суверенітет і незалежність України", - наголосив Такаші Кураі.

Водночас Парубій зазначив, що позиція Японії і України багато у чому є близькою.

"Адже ми - українці - трактуємо російську агресію не просто як війну між двома країнами, - це глобальна загроза безпеці у світі. Це порушення всієї системи безпеки, яка існувала у світі після Другої світової війни. Світ має бути солідарним, щоб зупинити агресію, і такий акт агресії не міг повторитися", - додав він.



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