После запуска "крымских турбин" оккупанты накроют РЛС все Средиземноморье

18:21 02.04.2019 0 комментариев Крым

Новая радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж-М» российской системы предупреждения о ракетном нападении должна появиться в оккупированном Севастополе в 2023 году.

Её планируется разместить на территории Нахимовского района аннексированного Севастополя, рассказали «Известиям» источники в Минобороны страны оккупанта, сообщает ForPost.

Строительство «Воронеж-М», о котором объявляли ранее, должно начаться уже в этом году.  Сейчас известно лишь то, что систему разместят на оккупированном побережье: так работе радиолокационной станции не будут мешать складки местности.

Наиболее подходящей территорией военные считают Нахимовский район аннексированного Севастополя, где ещё нет плотной городской застройки, пишут «Известия».

Станция нового поколения «Воронеж-М» будет отслеживать передвижения самолётов и спутников, а также пуски баллистических и крылатых ракет вплоть до Гибралтара.

Она заменит устаревшую РЛС дальнего обнаружения «Днепр», которая была построена в 50-х годах на мысе Херсонес и закрыта около десяти лет назад.

Строительству станции долгое время мешали инфраструктурные проблемы, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве — РЛС такого типа потребляют много электроэнергии.

Вопрос решился запуском Балаклавской (Севастополь) и Таврической (Симферополь) ТЭС.

Как сообщалось: Первые очереди двух ТЭС построенных на турбинах Siemens в оккупированном Крыму с 1 февраля вышли на рынок мощности.



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