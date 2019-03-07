После запуска "крымских турбин" оккупанты накроют РЛС все Средиземноморье
|18:21 02.04.2019
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|Крым
Новая радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж-М» российской системы предупреждения о ракетном нападении должна появиться в оккупированном Севастополе в 2023 году.
Её планируется разместить на территории Нахимовского района аннексированного Севастополя, рассказали «Известиям» источники в Минобороны страны оккупанта, сообщает ForPost.
Строительство «Воронеж-М», о котором объявляли ранее, должно начаться уже в этом году. Сейчас известно лишь то, что систему разместят на оккупированном побережье: так работе радиолокационной станции не будут мешать складки местности.
Наиболее подходящей территорией военные считают Нахимовский район аннексированного Севастополя, где ещё нет плотной городской застройки, пишут «Известия».
Станция нового поколения «Воронеж-М» будет отслеживать передвижения самолётов и спутников, а также пуски баллистических и крылатых ракет вплоть до Гибралтара.
Она заменит устаревшую РЛС дальнего обнаружения «Днепр», которая была построена в 50-х годах на мысе Херсонес и закрыта около десяти лет назад.
Строительству станции долгое время мешали инфраструктурные проблемы, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве — РЛС такого типа потребляют много электроэнергии.
Вопрос решился запуском Балаклавской (Севастополь) и Таврической (Симферополь) ТЭС.
Как сообщалось: Первые очереди двух ТЭС построенных на турбинах Siemens в оккупированном Крыму с 1 февраля вышли на рынок мощности.
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