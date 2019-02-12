Президент Естонії хоче зустрітися з Путіним під час візиту до Москви

18:01 02.04.2019 0 комментариев Россия

Посольство Естонії в Москві направило в МЗС РФ ноту, в якій просить про зустріч президента Керсті Кальюлайд з російським лідером Владіміром Путіним під час її робочого візиту в Москву 18 квітня.

Про це заявила глава відділу комунікації канцелярії президента Естонії Кайді Ахер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Нота була передана, але відповідь на неї поки не отримана", - додала Ахер.

Минулого тижня в Кремлі говорили, що з боку Естонії поки не було ініціатив щодо можливої зустрічі між Путіном і Кальюлайд, але не виключали, що така зустріч ймовірна.

Як повідомлялося, президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідає Москву з робочим візитом 18 квітня. У столиці Росії вона візьме участь у відкритті відремонтованої будівлі посольства Естонії.

Останній раз президент Естонії відвідував Росію 8 років тому.



Ещё на эту тему:

13:21 11.03.2019
Спільні навчання не ядерних країн за участю США робить їх цілями для РФ
18:41 04.03.2019
Путін вивів Росію з ракетного договору "до усунення США допущених ними порушень"
18:21 21.02.2019
Лавров у зв'язку з розширенням санкцій заявив, що Євросоюз знову піддався тиску США і України
10:41 12.02.2019
Росія не планує обговорювати визнання відповідальності за катастрофу MH17
19:01 08.02.2019
МИД РФ заявил о готовности к диалогу по МН17 но с учетом ответственности Украины
08:21 07.02.2019
Характер военных учений проводимых Россией говорит о подготовке к большой войне - FOI
12:42 05.02.2019
"Время милых разговоров прошло": евродепутаты выступили против РФ
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
09:55 22.11.2018
Россия угрожает миру "новыми условиями применения ядерного оружия"
16:21 20.11.2018
Путин призвал усилить армию и флот "за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений"
10:44 25.10.2018
Путин пригрозил Европе зеркальным ответом, если США разместят новые ракеты на европейском континенте
14:24 10.10.2018
МИД России призвал Запад не беспокоиться об имидже России
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Все новости страны
Греция Греция
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
Все новости страны
Грузия Грузия
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
Все новости страны
Молдова Молдова
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
Все новости страны
Россия Россия
19:41 02.04.2019
Business Insider: Армія США відроджує тактику «нульової помітності», щоб відбити російську атаку
18:01 02.04.2019
Президент Естонії хоче зустрітися з Путіним під час візиту до Москви
15:21 02.04.2019
В Армении начались лагерные сборы артиллеристов ЮВО
19:49 01.04.2019
Генсек НАТО підтвердив, що у Польщі побудують арсенал армії США
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
Все новости страны
Турция Турция
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
09:41 02.04.2019
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
Все новости страны
Украина Украина
21:01 02.04.2019
Сторонник «русского мира» признал, что при Украине таких темпов распространения наркомании на территории Крыма не было
20:21 02.04.2019
У Херсоні з'явиться оперативний штаб по вступу до вузів випускників шкіл з анексованого Криму
20:01 02.04.2019
Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
19:21 02.04.2019
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс