Посольство Естонії в Москві направило в МЗС РФ ноту, в якій просить про зустріч президента Керсті Кальюлайд з російським лідером Владіміром Путіним під час її робочого візиту в Москву 18 квітня.

Про це заявила глава відділу комунікації канцелярії президента Естонії Кайді Ахер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Нота була передана, але відповідь на неї поки не отримана", - додала Ахер.

Минулого тижня в Кремлі говорили, що з боку Естонії поки не було ініціатив щодо можливої зустрічі між Путіном і Кальюлайд, але не виключали, що така зустріч ймовірна.

Як повідомлялося, президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідає Москву з робочим візитом 18 квітня. У столиці Росії вона візьме участь у відкритті відремонтованої будівлі посольства Естонії.

Останній раз президент Естонії відвідував Росію 8 років тому.