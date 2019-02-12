Президент Естонії хоче зустрітися з Путіним під час візиту до Москви
|18:01 02.04.2019
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|Россия
Посольство Естонії в Москві направило в МЗС РФ ноту, в якій просить про зустріч президента Керсті Кальюлайд з російським лідером Владіміром Путіним під час її робочого візиту в Москву 18 квітня.
Про це заявила глава відділу комунікації канцелярії президента Естонії Кайді Ахер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
"Нота була передана, але відповідь на неї поки не отримана", - додала Ахер.
Минулого тижня в Кремлі говорили, що з боку Естонії поки не було ініціатив щодо можливої зустрічі між Путіном і Кальюлайд, але не виключали, що така зустріч ймовірна.
Як повідомлялося, президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідає Москву з робочим візитом 18 квітня. У столиці Росії вона візьме участь у відкритті відремонтованої будівлі посольства Естонії.
Останній раз президент Естонії відвідував Росію 8 років тому.
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