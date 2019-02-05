Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств

17:41 02.04.2019 0 комментариев Греция

Греція і Північна Македонія створять посольства, які замінять офіси зв’язку, що діяли до цього часу.

Про це заявив прем’єр Греції Алексіс Ципрас під час зустрічі з північномакедонським колегою Зораном Заєвим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Proto Thema.

"У дипломатичній сфері ми створюємо посольства і закриваємо офіси зв’язку" - сказав Ципрас.

Створення посольств підвищує рівень дипломатичних відносин між країнами і символізує покращення відносин між Афінами і Скоп’є.

Також країни підписали меморандум про розуміння, за яким Греція буде просувати вступ Північної Македонії до НАТО і допомагати Скоп’є після набуття членства в Альянсі.

Як повідомлялося, прем’єр Греції вперше з 1991 року прибув з візитом до Північної Македонії – у Скоп’є Алексіса Ципраса чекав привітний прийом із усмішками, обіймами та селфі.

Одноденний візит Ципраса відбувається через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії, щоб відрізнити її від однойменної грецької провінції.

Скоп'є погодилось на переіменування в обмін на те, що Афіни перестануть перешкоджати зусиллям щодо вступу в НАТО і Євросоюз.



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