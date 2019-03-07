Представник ПЦУ закликав ОБСЄ проводити постійний моніторинг порушень релігійної свободи на окупованих територіях

17:21 02.04.2019 0 комментариев Крым

Архієпископ Православної церкви України (ПЦУ) Євстратій (Зоря) заявив про систематичне переслідування духовенства і віруючих ПЦУ в ОРДЛО та Криму з боку окупантів.

Як йдеться на сторінці архієпископа у Facebook, про це він заявив під час виступу на зустрічі з представниками ОБСЄ, повідомляє  УНІАН.

«На цій сесії хочу звернути вашу особливу увагу на систематичне переслідування духовенства і віруючих Православної української церкви, яке відбувається на окупованих територіях України - у Криму та окремих районах Донбасу, з боку тих, хто їх зараз контролює», - заявив він.

За словами владики, у Криму російська влада хоче відібрати у віруючих єдиний в Сімферополі український православний храм святих Володимира та Ольги і ліквідувати храм в Євпаторії як «незаконний».

«Архієпископ Климент - лідер української православної громади Криму - піддається постійному тиску. 3 березня цього року в Сімферополі його тримала поліція протягом 9 годин за абсурдними звинуваченнями: нібито він вкрав релігійні предмети зі свого храму і лаявся в публічному місці. Архієпископ Климент очолює правозахисну місію нашої церкви, і ми оцінюємо переслідування його з боку російської влади як тиск на лідера української громади Криму і правозахисника», - наголосив архієпископ Євстратій.

За його словами, в окупованих районах Донбасу було оголошено вимогу до всіх релігійних громад пройти «реєстрацію».

«Ця вимога є незаконною, бо оголошена так званими «республіками» - ніким не визнаними злочинними організаціями. Однак відсутність «реєстрації» загрожує всім релігійним громадам, за винятком Московського патріархату, забороною на діяльність і конфіскацією всієї власності», - підкреслив архієпископ.

Представник ПЦУ закликав ОБСЄ проводити постійний моніторинг порушень релігійної свободи у Криму та окремих районах Донбасу.

«Тільки міжнародна увага і вимога до Росії дотримуватися прав людини здатні запобігти погіршенню ситуації на цих територіях», - резюмував він.
 



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