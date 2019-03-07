Держобвинувачення у анексованому Росією Криму просить у суду арештувати фігурантів справи "українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова на 15 років та 14 років 10 місяців відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка у Facebook.

Крім того, суд просять стягнути з кожного підозрюваного по 500 тис. рублів штрафу.

"Держзвинувачення попросило для фігурантів справи "українських диверсантів" Володимира Дудки 15 років позбавлення волі, а для Олексія Бессарабова - 14 років і 10 місяців, а також засудити кожного до штрафу в 500 тисяч рублів. При цьому прокуратура просить суд винести окрему ухвалу на адресу слідства ФСБ через фальсифікації частини матеріалів справи", - повідомив Наумлюк.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 у Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні РФ кримські силовики назвали членами "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України".

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, у минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки .

18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. Його засудили на 5 років. Бессарабов та Дудка свою провину не визнають.