В окупованому Криму зафіксували спалах кору

16:41 02.04.2019 0 комментариев Крым

Міжрегіональне управління Росспоживнагляду  в окупованих Криму і Севастополю заявило, що в Криму зафіксували 101 випадок захворювання на кір.

Про це повідомила прес-служба "відомства", передає УНН.

"За минулий період 2019 року в Республіці Крим та м.Севастополі зареєстровано 101 лабораторно підтверджений випадок захворювання на кір, у тому числі 5 випадків в м.Севастополі. Епідемічне значення для поширення кору в регіонах мали привезені випадки з України, а також наявність не щеплених проти кору осіб в осередках інфекції ", - заявили в "управлінні".

Крім того, в "управлінні" зазначили, що з 1 квітня на півострові стартує "підчищающу імунізацію" проти кору дитячого та дорослого населення.



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