Присутність в Чорному морі водночас 6 фрегатів НАТО - є безпрецедентним фактом / Фото
|16:21 02.04.2019
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У Чорному морі знаходяться кораблі НАТО: станом на 1 квітня 2019 року водночас шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2) перебувають у морі.
Така присутність є безпрецедентним фактом пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє про безпрецедентний факт: на 1 квітня 2019 року в Чорному морі знаходяться водночас 6 фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2)", - написав Клименко.
Як ми повідомляли, вранці до Одеси зайшли фрегат Королівських ВМС Канади = HMCS "Toronto" (FFH 333) та фрегат ВМС Іспанії = ESPS "Santa Maria" (F-81).
Трохи пізніше 01.04.19 до грузинського порту Поті зайшли:
Флагман фрегат „HNLMS Evertsen“ (Нидерланды), фрегат „TCG Yildirim“ (Турция), фрегат “BGS DRAZKI” (Болгария) и фрегат ”ROS Regele Ferdinand” (Румыния).
Звичайний склад SNMG2 за роки її існування - 4-8 фрегатів + 1 корабель постачання. На сьогодні вперше маємо 12 (!) вимпелів (7 фрегатів, 4 корвети + плавбаза)..., пише Клименко.
За повідомленнями грузинських ЗМІ (надалі мовою оригіналу), командующий соединением контр-адмирал Будевейн Бутс сказал: «То что, Россия, используя силу, изменила границы, для нас неприемлемо и именно с учетом активной агрессивности, которую осуществляет Россия, мы увеличили свое представительство в Черноморском регионе. Наша цель - укрепить отношения с Грузией. Мы и в прошлом проводили учения вместе с морскими силами Грузии и планируем это и в будущем», - заявил журналистам контр-адмирал Бутс.
Кораблі НАТО залишаться у порту Поті до 4 квітня і разом з департаментом берегової охорони МВС Грузії візьмуть участь у морських навчаннях.
Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі.
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