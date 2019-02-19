Присутність в Чорному морі водночас 6 фрегатів НАТО - є безпрецедентним фактом / Фото

16:21 02.04.2019 0 комментариев

У Чорному морі знаходяться кораблі НАТО: станом на 1 квітня 2019 року водночас шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2) перебувають у морі.

Така присутність є безпрецедентним фактом пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє про безпрецедентний факт: на 1 квітня 2019 року в Чорному морі знаходяться водночас 6 фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2)", - написав Клименко.

Як ми повідомляли, вранці до Одеси зайшли фрегат Королівських ВМС Канади = HMCS "Toronto" (FFH 333) та фрегат ВМС Іспанії = ESPS "Santa Maria" (F-81).

Трохи пізніше 01.04.19 до грузинського порту Поті зайшли:

Флагман фрегат „HNLMS Evertsen“ (Нидерланды), фрегат „TCG Yildirim“ (Турция), фрегат “BGS DRAZKI” (Болгария) и фрегат ”ROS Regele Ferdinand” (Румыния).

Звичайний склад SNMG2 за роки її існування - 4-8 фрегатів + 1 корабель постачання. На сьогодні вперше маємо 12 (!) вимпелів (7 фрегатів, 4 корвети + плавбаза)..., пише Клименко.

За повідомленнями грузинських ЗМІ (надалі мовою оригіналу), командующий соединением контр-адмирал Будевейн Бутс сказал: «То что, Россия, используя силу, изменила границы, для нас неприемлемо и именно с учетом активной агрессивности, которую осуществляет Россия, мы увеличили свое представительство в Черноморском регионе. Наша цель - укрепить отношения с Грузией. Мы и в прошлом проводили учения вместе с морскими силами Грузии и планируем это и в будущем», - заявил журналистам контр-адмирал Бутс.

Кораблі НАТО залишаться у порту Поті до 4 квітня і разом з департаментом берегової охорони МВС Грузії візьмуть участь у морських навчаннях.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі.

 



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