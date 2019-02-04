Маріупольський морський порт з початку 2019 року станом на 1 квітня обробив 100 суднозаходів.

Про це свідчать дані головної диспетчерської адміністрації порту, повідомляють Порти України.

На зазначену дату вантажообіг порту склав 1,268 млн тонн. У номенклатурі вантажів лідирують металопродукція - 780 тис. тонн, зернові - 200,1 тис. тонн, будівельні вантажі - 175,7 тис. тонн, олія - 51,7 тис. тонн.

Порт з початку 2019 року станом на 22 березня перевищив позначку вантажообігу 1 млн тонн. На зазначену дату було оброблено 84 судна.

Маріупольський морський порт втратив третину суднозаходів і близько 140 тис. тонн експортного вантажопотоку металопродукції в місяць внаслідок будівництва Росією моста через Керченську протоку та наступного обмеження проходу суден висотою 33 метра і більше.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,657 кілометра. Відповідно до реєстру АМПУ, єдиним оператором порту є ДП «Маріупольський морський торговельний порт».

Маріупольський морпорт в 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 4,4% проти 4,9% в 2017 році. Порт обробив 490 суден.