З початку року Маріупольський порт зафіксував 100 суднозаходів

16:01 02.04.2019 0 комментариев Украина

Маріупольський морський порт з початку 2019 року станом на 1 квітня обробив 100 суднозаходів.

 Про це свідчать дані головної диспетчерської адміністрації порту, повідомляють Порти України.

На зазначену дату вантажообіг порту склав 1,268 млн тонн. У номенклатурі вантажів лідирують металопродукція - 780 тис. тонн, зернові - 200,1 тис. тонн, будівельні вантажі - 175,7 тис. тонн, олія - 51,7 тис. тонн.

Порт з початку 2019 року станом на 22 березня перевищив позначку вантажообігу 1 млн тонн. На зазначену дату було оброблено 84 судна.

Маріупольський морський порт втратив третину суднозаходів і близько 140 тис. тонн експортного вантажопотоку металопродукції в місяць внаслідок будівництва Росією моста через Керченську протоку та наступного обмеження проходу суден висотою 33 метра і більше.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,657 кілометра. Відповідно до реєстру АМПУ, єдиним оператором порту є ДП «Маріупольський морський торговельний порт».

Маріупольський морпорт в 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 4,4% проти 4,9% в 2017 році. Порт обробив 490 суден.



Ещё на эту тему:

19:21 28.03.2019
Порт «Чорноморськ» увійшов до ротації нового регулярного сервісу EML
14:01 21.03.2019
Кабмін затвердив межі Білгород-Дністровського порту
16:01 20.03.2019
У Чорноморському порту правоохоронці вилучили кокаїну на мільярд гривень
13:41 22.02.2019
З початку російської агресії Маріупольський порт скоротив напрямки постачання з 58 до 24 країн
13:41 21.02.2019
У порту «Ольвія» створять військову стивідорну компанію
11:01 18.02.2019
Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.
20:01 12.02.2019
Бердянский порт посетила посол Франции
10:01 12.02.2019
Сегодня посол Франции приедет в Мариуполь с рабочим визитом
18:21 08.02.2019
Бердянский порт посетили представители миссии ОБСЕ
17:21 04.02.2019
Мариупольский порт посетил депутат Бундестага и убедился насколько все серьезно в Азовском море
12:41 04.02.2019
Николаевский порт посетила миссия ОБСЕ
13:08 14.01.2019
Бердянский морской порт получит отдельную кабельную электролинию
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Все новости страны
Греция Греция
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
Все новости страны
Грузия Грузия
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
Все новости страны
Молдова Молдова
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
Все новости страны
Россия Россия
19:41 02.04.2019
Business Insider: Армія США відроджує тактику «нульової помітності», щоб відбити російську атаку
18:01 02.04.2019
Президент Естонії хоче зустрітися з Путіним під час візиту до Москви
15:21 02.04.2019
В Армении начались лагерные сборы артиллеристов ЮВО
19:49 01.04.2019
Генсек НАТО підтвердив, що у Польщі побудують арсенал армії США
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
Все новости страны
Турция Турция
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
09:41 02.04.2019
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
Все новости страны
Украина Украина
21:01 02.04.2019
Сторонник «русского мира» признал, что при Украине таких темпов распространения наркомании на территории Крыма не было
20:21 02.04.2019
У Херсоні з'явиться оперативний штаб по вступу до вузів випускників шкіл з анексованого Криму
20:01 02.04.2019
Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
19:21 02.04.2019
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс