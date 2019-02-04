З початку року Маріупольський порт зафіксував 100 суднозаходів
|16:01 02.04.2019
|0 комментариев
|Украина
Маріупольський морський порт з початку 2019 року станом на 1 квітня обробив 100 суднозаходів.
Про це свідчать дані головної диспетчерської адміністрації порту, повідомляють Порти України.
На зазначену дату вантажообіг порту склав 1,268 млн тонн. У номенклатурі вантажів лідирують металопродукція - 780 тис. тонн, зернові - 200,1 тис. тонн, будівельні вантажі - 175,7 тис. тонн, олія - 51,7 тис. тонн.
Порт з початку 2019 року станом на 22 березня перевищив позначку вантажообігу 1 млн тонн. На зазначену дату було оброблено 84 судна.
Маріупольський морський порт втратив третину суднозаходів і близько 140 тис. тонн експортного вантажопотоку металопродукції в місяць внаслідок будівництва Росією моста через Керченську протоку та наступного обмеження проходу суден висотою 33 метра і більше.
Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,657 кілометра. Відповідно до реєстру АМПУ, єдиним оператором порту є ДП «Маріупольський морський торговельний порт».
Маріупольський морпорт в 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 4,4% проти 4,9% в 2017 році. Порт обробив 490 суден.
Ещё на эту тему:
Порт «Чорноморськ» увійшов до ротації нового регулярного сервісу EML
Кабмін затвердив межі Білгород-Дністровського порту
З початку російської агресії Маріупольський порт скоротив напрямки постачання з 58 до 24 країн
У порту «Ольвія» створять військову стивідорну компанію
Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.
Бердянский порт посетила посол Франции
Сегодня посол Франции приедет в Мариуполь с рабочим визитом
Бердянский порт посетили представители миссии ОБСЕ
Мариупольский порт посетил депутат Бундестага и убедился насколько все серьезно в Азовском море
Николаевский порт посетила миссия ОБСЕ
Бердянский морской порт получит отдельную кабельную электролинию