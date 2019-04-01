Президент Румунії Клаус Йоганніс попросить парламент провести нові консультації з питань референдуму, який він планує провести 26 травня - у день виборів до Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Йоганніс сказав, що хоче, щоб парламент "розширив" сферу охоплення питання референдуму, щоб він став "ефективнішим і потужнішим". Два роки тому Йоганніс розпочав процедуру референдуму з питань антикорупційного законодавства, і минулого місяця сказав, що плебісцит має відбутися в той же день, що й вибори в ЄС. Проте Йоганніс ще не оголосив запитання.

Йоганніс намагається перешкодити рішенню правлячих соціал-демократів (СДП) змінити законодавство у сфері судочинства за допомогою надзвичайного указу.

СДП заявила, що не буде коментувати референдум, поки Йоганніс не оголосить питання.

Єврокомісія критикувала румунський уряд за зміни в кримінальному праві, непроведення судової реформи та напругу між президентом і правлячою партією, що загострилася останнім часом.

Нагадаєм, президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив референдум щодо антикорупційних реформ в країні.